В Юрьеве-Польском нетрезвый водитель влетел в забор у дома и скрылся с места

Осенью этого года в полицию обратился житель одного из сел района. Он сообщил, что неизвестный на машине влетел в забор его дома, после чего скрылся с места, уехав в сторону соседнего населенного пункта.По данным УМВД по Владимирской области, водителя задержали в этот же день. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено результатами проведенного освидетельствования.

В ходе проверки установлено, что ранее 51-летний водитель привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело.

За три осенних месяца только в Юрьев-Польском районе возбуждено 8 уголовных дел на водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. По 4 уголовным делам вынесены приговоры. В одном из случаев водителю было назначено лишение свободы на один год, в другом – в виде лишения свободы на один год условно, в третьем – в виде обязательных работ и уплаты штрафа в размере 250 000 рублей. Во всех случаях мужчины лишены прав от полутора лет до 2 лет 8 месяцев.