Во Владимире пропала 19-летняя девушка

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

8 декабря во Владимире пропала 19-летняя Нина Полякова. Четвертый день ее ищут сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Пока новостей о девушке нет. Добровольцы отмечают, что она может быть в любом районе области.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зелено-карие. В день пропажи на ней была синяя куртка, красная юбка, розовая кофта, черные сапоги, розовый палантин. Если вы могли где-то видеть девушку, звоните на номер "112".