Москвич, незаконно возивший мусор в Петушинский район, попытался подкупить полицейского

Как установил суд, 18 августа двадцатитрехлетний житель города Москвы несанкционированно ввозил мусора на территорию Петушинского района. Водителя грузовика остановили местные жители и вызвали полицию. Чтобы его не привлекли к административной ответственности и не забрали грузовик, водитель мусоровоза предложил оперативнику взятку - 20 тысяч рублей. Полицейский предупредил москвича о последствиях дачи взятки и сообщил об этом в дежурную часть ОМВД Петушинского района. Но водитель настаивал всучить взятку, и в момент передачи незаконного денежного вознаграждения его действия пресекли. Виду молодой человек признал полностью. Петушинский районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно и испытательным сроком два года.