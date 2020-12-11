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Москвич, незаконно возивший мусор в Петушинский район, попытался подкупить полицейского

За попытку дать взятку он получил условный срок
Полина Немчинова
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Как установил суд, 18 августа двадцатитрехлетний житель города Москвы несанкционированно ввозил мусора на территорию Петушинского района. Водителя грузовика остановили местные жители и вызвали полицию. Чтобы его не привлекли к административной ответственности и не забрали грузовик, водитель мусоровоза предложил оперативнику взятку - 20 тысяч рублей. Полицейский предупредил москвича о последствиях дачи взятки и сообщил об этом в дежурную часть ОМВД Петушинского района. Но водитель настаивал всучить взятку, и в момент передачи незаконного денежного вознаграждения его действия пресекли. Виду молодой человек признал полностью. Петушинский районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно и испытательным сроком два года.

Криминал