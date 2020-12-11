Во Владимире на пожаре дачного дома пострадал бездомный

Фото: пресс-служба МЧС

В районе двух ночи 11 декабря в пожарную охрану сообщили о возгорании в дачном доме во Владимире, в СНТ СНТ «Содышка». Пожарные оперативно прибыли, но огонь быстро распространился по всей площади деревянного дачного домика. Он горел по всей площади - 9 квадратных метров.

- На пожаре пострадал мужчина, предварительно, без определенного места жительства, его личность устанавливается, он получил ожоги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

К ликвидации пожара привлекались три единицы техники, восемь человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.