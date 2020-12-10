Владимирцам предлагают жаловаться на проблемы с вызовом "скорой" на Госуслугах

На работу скорой помощи в последнее время жалуются многие. Администрация Владимирской области попросила жителей региона жаловаться на проблемы с вызовом бригад медиков на «Едином портале государственных и муниципальных услуг». Там для этого запущена форма обратной связи по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Как говорят чиновники, услуга доступна даже для упрощённой учетной записи. Сервис призван помочь решать проблемы граждан оперативно и качественно. Уточняется, что в случае низкой оценки реагирования на запрос, будут проводиться проверки ведомств.

Пожаловаться можно здесь.