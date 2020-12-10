Пожилым владимирцам вновь продлили режим самоизоляции

Внесены очередные изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». В очередной раз для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Напомним, они могут выйти, чтобы обратиться за медицинской помощью, выгулять животных не дальше 100 метров от дома и пойти до ближайший магазин или аптеку. Также в области по-прежнему доставляют продуктов и предметов первой необходимости пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. Также в службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Кроме того, социальные работники помогают в приготовлении еды, уборки и оплате коммунальных услуг более семи с половиной тысячам жителей области.