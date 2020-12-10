В Петушинском районе за 22 кражи осудят мужчину

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении серии преступлений по статье «Кража».

По данным УМВД по Владимирской области, с октября прошлого по май текущего года в полицию поступило несколько сообщений о пропаже имущества из дачных домов, гаражей и хозпостроек, расположенных на территории Покрова. Неизвестный, взламывая окна и двери, залезал в помещения и крал автомобильные шины, телевизоры, электроинструменты, бытовую технику и велосипеды. Общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.

Сразу после краж вор уезжал в соседний регион, где продавал чужое имущество по заниженной стоимости в скупках и ломбардах. Следователи собрали доказательства 22 краж. Часть похищенного была возвращена собственникам. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.