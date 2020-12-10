Владимирским школам предлагают уйти на досрочные каникулы с 21 декабря

10 декабря в администрации Владимирской области состоялся очередной брифинг, посвященный коронавирусу. И хотя на нем не было представителей департамента образования, однако информацию по детсадам и школам все-таки дали.

И главной новостью из информационной справки от "белого дома" стало сообщение о том, что школам региона предлагают уйти на досрочные каникулы с 21 декабря и вплоть до окончания новогодних праздников. При этом окончательное решение в каждом городе будут принимать муниципальные управления образования.

При этом в целом, по заявлениям департамента образования, в регионе все нормально с коронавирусом в школах и детсадах. К 10 декабря полностью закрыты на карантин по коронавирусу лишь две школы — в поселке Анопино Гусь-Хрустального района и в городе Гусь-Хрустальном. Еще 33 школы закрыты на карантин частично. При этом открылись за последнюю неделю 23 образовательные организации. На сегодняшний день коронавирус официально подтвержден у 452 школьников, 66 студентов и 3 воспитанников детских домов.