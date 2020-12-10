Приехавший на заработки во Владимирскую область мужчина украл из машины автомагнитолу и аккумулятор

Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в краже имущества из автомобиля.

Мужчина, приехавший из другого региона на заработки, обратил внимание, что в течение нескольких дней на обочине дороги недалеко от одного из сел Александровского района паркуют автомобиль «Ниссан». Возвращаясь вечером с работы, он, заметив, что в автомобиле никого нет, разбил стекло и проник внутрь.

- Осветив салон принесенным с собой фонариком, мужчина украл автомагнитолу и две пары часов, затем забрал аккумулятор и покинул место преступления. Впоследствии злоумышленник вернулся к автомобилю, чтобы вновь совершить кражу. На месте его задержали оперативники, - рассказали в областном УМВД.

Похищенное в первый раз имущество мужчина сразу же сбыл случайному знакомому. Собственнику был причинен ущерб на сумму 260 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские проверяют мужчину на причастность к другим подобным преступлениям.