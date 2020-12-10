В Муроме живые не поделили место на кладбище

В Муроме горожанин обратился в суд с иском к местной жительнице, прося ее привести могилу ее родственников в изначальное состояние. Как он указал в исковом заявлении, его бабушку и дедушку много лет назад похоронили на одном из кладбищ Муромского района. Летом этого года, без его ведома, посторонняя женщина похоронила своего мужа на могиле родственников истца. На месте старого захоронения остались только табличка с именами и датами жизни бабушки и дедушки мужчины. Но внук не давал своего согласия женщине на похороны своего супруга на семейном захоронении. Кроме того, когда мужчина обратился в администрацию по месту нахождения кладбища, ему объяснили, что разрешение на захоронение мужа ответчика не выдавалось, поскольку кладбище является неработающим. Кстати, хоронить на закрытых кладбищах умерших .за редким исключением, запрещено законом. Теперь разбираться в этой истории и решать судьбу захоронения должен Муромский городской суд.