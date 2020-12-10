В Муроме откроется выставка кукольных миниатюр

фото с сайта музея

18 декабря в Выставочном центре Муромского историко-художественного музея начнет работу выставка «Кукольная миниатюра. Русский и голландский интерьер XVII – XVIII веков».

Уникальные работы муромлянки Елены Авдеевой украшают сегодня частные коллекции почти на всех континентах мира. Заказы поступают из Европы, Азии, США, Японии и, конечно, Германии – родины миниатюрных домиков - румбоксов (в переводе с английского «комната в коробке»).

Из янтаря, дерева, тканей в ее руках рождаются неповторимые кукольные истории. Ею создаются интерьеры в масштабе 1:12, самые разные - от европейских гостиных до русских горниц. В собрании художницы есть уникальные вещи, например, прялка с рабочим механизмом.

Впервые в Муроме будут представлены авторские миниатюрные копии винтажной мебели и предметов старины из янтаря, перламутра, дерева. Рассматривать румбоксы будет интересно как маленьким посетителям, так и их родителям.