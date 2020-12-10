За 11 месяцев во Владимирской области на землях сельхозназначения обнаружили 37 несанкционированных свалок

За 11 месяцев отдел государственного земельного надзора областного управления Россельхознадзора выявил 664 нарушения земельного законодательства. Общая сумма штрафов составила 14941 тысяч рублей.

Основное нарушение - невыполнение обязательных мероприятий по защите земель сельхозназначения от зарастания сорняками, деревьями и кустарниками. По этому факту за 11 месяцев выявлено 298 нарушений (46%) на площади более 22,7 тыс. га. Более 26% нарушений – невыполнение правообладателями участков выданных предписаний, 24% - неуплата штрафов в срок.

На землях сельхозназначения обнаружили 37 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на площади 3,6 га. 16 свалок, на площади 1,56 га, убраны.

Чтобы принудительного изъять земли, в департамент имущественных и земельных отношений направлены материалы административных дел в отношении семи собственников, не использующих для сельхозпроизводства девять участков в Меленковском, Александровском, Вязниковском, Судогодском и Камешковском районах, общей площадью 387,76 га.

В 2019-2020 годах судами вынесено пять решений об изъятии у нерадивых собственников участков общей площадью 203,43 га.