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Общество

За 11 месяцев во Владимирской области на землях сельхозназначения обнаружили 37 несанкционированных свалок

16 свалок сейчас убрано
Виктория СУХОВА
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За 11 месяцев отдел государственного земельного надзора областного управления Россельхознадзора выявил 664 нарушения земельного законодательства. Общая сумма штрафов составила 14941 тысяч рублей.

Основное нарушение - невыполнение обязательных мероприятий по защите земель сельхозназначения от зарастания сорняками, деревьями и кустарниками. По этому факту за 11 месяцев выявлено 298 нарушений (46%) на площади более 22,7 тыс. га. Более 26% нарушений – невыполнение правообладателями участков выданных предписаний, 24% - неуплата штрафов в срок.

На землях сельхозназначения обнаружили 37 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на площади 3,6 га. 16 свалок, на площади 1,56 га, убраны.

Чтобы принудительного изъять земли, в департамент имущественных и земельных отношений направлены материалы административных дел в отношении семи собственников, не использующих для сельхозпроизводства девять участков в Меленковском, Александровском, Вязниковском, Судогодском и Камешковском районах, общей площадью 387,76 га.

В 2019-2020 годах судами вынесено пять решений об изъятии у нерадивых собственников участков общей площадью 203,43 га.