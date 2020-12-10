Центр классической музыки откроет XXIII сезон большим симфоническим оркестром

Уже завтра в Центре классической музыки во Владимире откроется XXIII концертный сезон, начало которого перенесли на конец года из-за сложной эпидемиологической обстановки.

По традиции в концерте-открытии сезона будут участвовать все коллективы Центра: Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина, Владимирский камерный хор, Детская хоровая капелла Центра классической музыки, солисты Анастасия Хорошева (меццо-сопрано) и Артем Гарнов (бас).

В программе вечера – симфоническая поэма немецкого композитора Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» и поэма-кантата Николая Мясковского «Киров с нами».

Начало - в 18.30