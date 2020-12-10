Жители Владимирской области, перенесшие инфаркты и инсульты, в течение года смогут получить необходимые лекарства

Право получать льготные лекарства имеют жители Владимирской области, которые перенесли в 2020 году инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения и находятся на диспансерном наблюдении (за исключением лиц, имеющих инвалидность). Лекарства также положены пациентам после аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием или катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистой патологии.

Департамент здравоохранения закупил лекарства на 140,8 млн рублей. Более 1700 пациентов уже получают препараты. Всего в регионе на диспансерном наблюдении находится 3228 человек из этой категории пациентов.

Для получения льготных лекарств пациенту необходимо обратиться с выпиской из стационара к участковому терапевту. Он выпишет рецепт на получение бесплатных медикаментов, которые выдадут в аптеке. Если пациент не может самостоятельно прийти в поликлинику, он может вызвать врача на дом.