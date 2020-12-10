Во Владимирской области все меньше свободных коек для больных коронавирусом

Как сообщают в областной администрации, по состоянию на 10 декабря в медицинских организациях региона действует 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 89 процентов из них занято (1490), свободны – 189 коек. Напомним, по состоянию на 9 декабря занято было немного меньше коек – 88%. Власти региона планируют открыть еще 230 коек для больных коронавирусом – во Владимире, где пациентов с таким диагнозом больше всего и их число только за последние сутки увеличилось на 40 человек, и в Радужном: на 160 во владимирской больнице №5 и 70 коек в городской больнице закрытого города. Сейчас ведутся работы, кислород для будущих больных уже подвели. Открыть новые инфекционные госпитали планируют до 18 декабря.