Набережную в Гусь-Хрустальном украсили голубые ели

Фото администрации города Гусь-Хрустальный

На набережной городского озера в Гусь-Хрустальном теперь красуются голубые ели. Активист. Пожелавший остаться неизвестным, сначала высадил 31 дерево, а потом посадил еще 36. Сейчас городскую набережную украшают 67 символов новогодних праздников ,каждое из которых высотой три-четыре метра. Как говорят специалисты, такие ели не боятся сильного ветра и выдерживают морозы до тридцати градусов, но горожане в соцсетях беспокоятся - не срубит и не сломает ли никто из жителей новые деревья, особенно учитывая, что впереди Новый год ,один из главных символов которого – ель. Как сообщили в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Гусь-Хрустального, сейчас идет наблюдение за территорией набережной. Днем за деревьями смотрят сотрудники спасательной станции, ночью контроль усиливается, его ведут сотрудники полиции и «Росгвардии».