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Общество

Компания Danone закрывает свое производство во Владимире

Производство выставят на торги
Ирина Мальцева
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Группа компаний Danone решила продать производство, работающее на площадке молочного комбината во Владимире. Как отмечают в компании, основным фактором, повлиявшим на это решение, стало расположение комбината: он находится в городе, к нему вплотную примыкают жилые и административные здания, в непосредственной близости расположены школы, больница и парк. Все это не позволяет создать санитарно-защитную зону, необходимую для полноценной организации производства и построить очистные сооружения. На предприятии трудится около двухсот человек, которые рискуют остаться без работы под новый год. В компании обещают позаботиться о сотрудниках: им выплатят все положенные компенсации и предоставят приоритетное право трудоустройства внутри компании в других регионах, а также пройти обучение или переобучение новым профессиям. Кроме того, в областной администрации обещают помочь людям устроиться на владимирские предприятия. Также уже имеются потенциальные инвесторы, заинтересовавшиеся освобождающейся площадкой.

- Эта практика не нова для региона. Молочный завод в Суздале был выкуплен владимирскими селянами у компании Пепсико после принятия ими решения о закрытии производства. Сейчас предприятие успешно работает, выпускает продукцию под брендом «Суздальский молочный завод» и постоянно увеличивает объемы переработки молока, – подчеркнул первый вице-губернатор Александр Ремига.