Бывшему преподавателю владимирского юридического института дали три года колонии за мошенничество

Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор 33-летнему бывшему преподавателю юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России. Его признали виновным в мошенничестве.

Как сообщает прокуратура, с 27 января по 23 февраля 2020 года он занимал должность заместителя начальника курса юридического факультета. В это время он неоднократно обращался к курсантам с просьбой оформить на себя кредит в банке на сумму 300 тысяч рублей и передать ему деньги. При этом он говорил, что деньги нужны ему для покупки строительных материалов, а взятые курсантами кредиты и проценты по ним он лично погасит. На самом деле, ни о каком погашении речи не шло. Он набрал кредитов на сумму 4 миллиона 660 тысяч рублей.

Уже на суде он признал свою вину полностью и сказал, что все деньги он проиграл на ставках в букмекерской конторе. Частично деньги он студентам возместил. Остальное еще предстоит вернуть. Суд приговорил мужчину к трем годам исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в госучреждениях в течение полутора лет. Приговор не вступил в законную силу.