РЖД могут оштрафовать из-за разлившегося во Владимирской области мазута

Как сообщили сегодня в Росприроднадзоре, дело об административном правонарушении возбуждено в отношении ОАО «РЖД», собственника поезда, Напомним, авария произошла в середине ноября во Владимирской области в районе станции Новки, с рельсов сошли 33 цистерны грузового поезда, перевозившего топливный мазут, произошел нефтеразлив. Из-за утечки мазута в регионе даже был введен режим ЧС. Место инцидента обследовали сотрудники Росприроднадзора. Площадь загрязнения, по их оценкам, составила один гектар. Анализ образцов, взятых специалистами, показал десятикратное превышение предельно допустимых категорий по нефтепродуктам. Сейчас Росприроднадзор рассчитывает ущерб, причиненный почвам. Между тем сотрудники Горьковской железной дороги вывозят загрязненный грунт, часть его обеззараживают на специальных предприятиях, также завозят и очищенную землю.