Житель Суздаля незаконно снес старинный дом и построил на его месте новый

Жителю Суздаля принадлежал участок в древнем городе, расположенный в границах зоны исторической застройки города, на котором он построил жилой дом общей площадью 125,9 квадратных метров. В мае 2019 года он обратился в администрацию Суздаля с уведомлением о планируемом строительстве, но в ответ ему сообщили, что параметры его будущего дома не соответствуют установленным параметрам, а также требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства. Но мужчина считал, что поскольку дом новый, то предметом охраны он не является и никаким историческим параметрам соответствовать не должен, а также дом не препятствует полноценному визуальному восприятию находящихся в непосредственной близости объектов культурного наследия в данной историко-градостроительной среде. И подал в суд. Но администрация выдвинула встречный иск. Раньше на участке, принадлежащем мужчине, стоял другой дом, признанный Минкультом исторически ценным градоформирующим объектам. Но мужчина, которому дали разрешение на реконструкцию дома, самовольно его снес – за это его привлекли к административной овтественности, а на его месте выстроил новый дом. Новое здание не соответствовало ранее существовавшему облику здания в части габаритов и пропорций дома, ряду других параметров, а также режиму зоны регулирования застройки в границах достопримечательного места. В итоге суд обязал мужчину за два года привести дом в соответствии с проектом реконструкции. Вышестоящие инстанции оставили приговор без изменений.