Подозреваемому в убийстве егеря из Гусь-Хрустального грозит 19 лет колонии

Во Владимирском областном суде состоялись судебные прения по уголовному делу об убийстве егеря и угоне автомобиля. Напомним, двадцатидвухлетний Павел Горячев вместе с отчимом Александром Гавриловым из поселка Уршельский Гусь-Хрустального района незаконно охотились в Собинском районе. Егерь, услышавший выстрел, приехал на звук, где в него выстрелил Горячев. Потом мужчины вместе угнали служебную машину убитого и спрятали ее в Подмосковье. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в конце ноября, а 9 декабря во Владимирском областном суде состоялись прения сторон. Прокурор попросил для обвиняемого в убийстве и угоне Павла Горячева по совокупности девятнадцать лет лишения свободы и полтора года ограничения свободы потом, а для Гаврилова с учетом неотбытого наказания, назначенного ранее – 6 лет и два месяца колонии строгого режима. Гражданский иск, поданный женой погибшего, просившей полтора миллиона за моральный ущерб, гособвинитель рекомендовал удовлетворить в полном объеме. Вынести приговор суд должен 11 декабря.