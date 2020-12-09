В Собинском районе директора школ и заведующие детских садов скрыли часть доходов

Собинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В справках о доходах, представленных руководителями муниципальных образовательных организаций района, были искаженные сведения о доходах. Они не указали доходы. Полученные ими и их супругами, выплаты по больничным, счета в банках и земельные участки. Директор одной из школ не указал 150 тысяч рублей, полученные им, а также 13 тысяч рублей, которые ему заплатили за больничный. Директор другой школы не указал сведения о трех земельных участках, общей площадью более 2500 квадратных метров и 67 тысяч рублей, полученных за оплату больничного. А заведующая одного из детских садов в справках за 2018 и 2019 года, предоставленных в отношении супруга, не указала доходы на сумму более 80 тысяч рублей. Другие руководители муниципальных образовательных учреждений района допустили аналогичные нарушения, не указав в справках от 13 до 150 тысяч рублей. Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности и дали возможность подать уточненные справки.