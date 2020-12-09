Во Владимирской области иностранец призывал к терроризму

Двадцатиоднолетний житель Московской области, выходец из Центрально-Азиатского региона, в открытом доступе в интернете размещал материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности. Также молодой человек, разделявший радикальную религиозную идеологию, собирался отправиться в Афганистан для участия в террористической деятельности. УФСБ России по Владимирской области пресекла его деятельность, связанную с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий дома у задержанного обнаружили и изъяли предметы и документы, изобличающие его преступные намерения. Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело, которое в декабре с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.