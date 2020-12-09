Почти 55 миллионов рублей потратят на покупку инструментов для 10 музыкальных школ искусств Владимирской области

В следующем году запланировано оснащение десяти учебных заведений в сфере культуры в семи муниципальных образованиях региона: детских школ искусств во Владимире (№ 3 и № 6), Гороховце, Кольчугино, Лакинске, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском, детских музыкальных школ в Собинке и посёлке Ставрово. Из федерального и регионального бюджета будет направлено почти 55 миллионов рублей.

- Закупка музыкальных инструментов и оборудования в рамках нацпроекта запланирована на 2021 год, но необходимо еще до конца нынешнего года организовать и провести закупочные процедуры, чтобы все поставки и оснащение были выполнены в срок, – подчеркнула Алиса Бирюкова. – Поддержка детских школ искусств – одно из приоритетных направлений деятельности Департамента культуры. Поэтому мы уделяем особое внимание ремонту, совершенствованию материально-технической базы, оснащению инструментами и литературой детских школ искусств.

В 2019 году новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу на общую сумму свыше 61 млн рублей получили 10 детских школ искусств и музыкальных школ региона, а также областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина.