Владимирцы увидят выступление балалаечника-виртуоза Игоря Безотосного

Солисту Владимирской областной филармонии, Заслуженному артисту России Игорю Безотосному 8 декабря исполнилось 60 лет. Свой юбилей музыкант отметит большим концертом с простым названием «Балалайка».

Исполняемые музыкантом композиции на трехструнной на редкость самобытны, в них много русского фольклора.

11 декабря в 18.30 пройдет театрализованный вечер-бенефис. В нем примут участие звезды балалаечного искусства не только Владимирской области, но и России, а также ученики, студенты, друзья, коллеги, соратники.

Владимирцы услышат выступление Владимирского русского оркестра, Оркестровую группу ансамбля «Русь», Заслуженной артистки России Елена Молодцовой, лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов Александра Шапошникова (баян), Ольги Безотосной (домра), Светланы Безотосной (скрипка), Кирилла Познухова (балалайка), Сергея Маленкина (балалайка), Алексея Плесовских (балалайка), Николая Назарова (балалайка), Александра Кокурина (балалайка), Андрея Скитовича (балалайка).