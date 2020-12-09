Во Владимирской области занято 88 процентов «коронавирусных» коек

Как отмечают в областной администрации, на 9 декабря в медицинских организациях региона действует 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88 процентов из них занято (1482), свободны – 197 коек. Но при этом инфекционные госпитали в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, также создан запас лекарственных препаратов, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции и пневмонии. При этом ежедневно число заболевших увеличивается и оно выше, чем число выздоровевших. Так за последние сутки коронавирус диагностировали у 157 жителей, выздоровело 152. В лабораториях больниц, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 4232 исследования на Covid-19.