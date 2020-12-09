Владимирские спортсмены вернулись с медалями с Кубка России по джиу-джитсу

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С 4 по 6 декабря в Рязани проходил Кубок России по джиу-джитсу, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны. Соревнования проходили в дисциплинах: «файтинг», «дуо-систем» и «неваза».

Владимирскую область на Кубке России представляли: Ольга Владимирова (г. Камешково) в весовой категории 57 кг, Александра Левкина (г. Ковров) и Людмила Корнева (г. Муром) в категории 63 кг, Дарья Николаева (г. Ковров) в категории 70кг+ и Евгений Касторов (г. Ковров) в весовой категории 77кг.

В разделе спаррингов «файтинг» Ольга Владимирова и Дарья Николаева завоевали серебряные медали в своих весовых категориях.

В разделе «неваза» (борьба) Ольга Владимирова заняла 1-е место, став чемпионкой своей категории. Александра Левкина завоевала серебро в категории 64кг, Дарья Николаева завоевала бронзу в категории «70+».

Все девушки выполнили норматив «Мастер спорта России» по джиу-джитсу.