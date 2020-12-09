После крушения поезда в Камешковском районе вывезли более 14 000 кубометров загрязненного грунта

Специалисты Горьковской железной дороги заканчивают выполнение комплекса мероприятий, призванных ликвидировать экологические проблемы. Напомним, грузовые вагоны сошли с рельс в районе станции Новки-1, залив мазутом значительный участок. Сейчас с места случившегося вывезено 14152 кубометра загрязненного грунта, 8127 кубометров отправлены на специальные предприятия для обеззараживания. Чистым грунтом, после того, как сняли загрязненную почву, засыпано 6772 кубометра. Все 34 цистерны отправлены на путевую машинную станции Новки, они обработаны, мазут откачан. Как отмечают в пресс-службе Горьковской железной дороге, работы идут с опережением графика, угрозы заражения окружающей среды нет, экологическая лаборатории постоянно проводит мониторинг показателей на месте происшествия, а все данные каждый день предоставляют в «Росприроднадзор».