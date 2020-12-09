Ковровчанин, притворившийся директором рыбзавода, обманул знакомую на крупную сумму

Мужчина в феврале 2018 года предложил знакомой приобрести иномарку, сообщив, что он является директором крупного завода по переработке рыбы, расположенного на острове Сахалин, и имеет возможность приобрести автомобиль указанной модели по низкой стоимости в Китае. Поверив, женщина отдала знакомому сто тысяч рублей. Затем одна отдала ему еще 12 тысяч рублей – он уверял, что эти деньги нужны, чтобы сделать анализ на наличие микробов в салоне, потом еще 18 тысяч рублей – якобы для прохождения таможни. Заодно с марта по июнь 2018 года предприимчивый лже-директор занял у доверчивой знакомой 115 тысяч рублей, якобы чтобы вложить их в бизнес. Он обещал вернуть всю сумму, но ни возвращать долги, ни пригонять автомобиль не собирался. В итоге ковровчанина признали виновным в мошенничестве и дали два года условно с испытательным сроком три года. Суд учел раскаянье мошенника, его болезни и добровольное возмещение ущерба.