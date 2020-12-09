Депутаты владимирского Заксобрания намерены преодолеть вето губернатора ради закона "О приватизации госимущества"

8 декабря прошло заседание комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности областного Заксобрания. Там депутаты обсуждали закон "О приватизации госимущества".

Депутаты обсуждали причины губернаторского вето на поправки в закон о приватизации и посчитали их "надуманными". Дело в том, что в тот же день только раньше Владимир Сипягин вернул без подписания в Законодательное Собрание проект закона. Областная администрация объясняет свою позицию тем, что закон не доработан, и в нем есть много пробелов, которые могут привести к коррупционным скандалам.

Однако депутаты отвергают это мнение. Они считают, что все в законе прописано четко. Также депутатов возмутили слова об обвинениях прокуратуры по поводу коррупциогенности закона. В ЗС утверждают, что эти претензии были к октябрьской версии законопроекта. А сейчас прокуратура не имеет претензий.

Позиция членов комитета – на ближайшем заседании ЗС следует преодолевать вето и двумя третями голосов утверждать закон.