Струнинскую поликлинику должны начать строить в 2021 году

По данным ГБУ "Облстройзаказчик", на 18 декабря запланированы торги на разработку проектно-сметной документации по строительству поликлиники в городе Струнино. Само начало строительства намечено на 2021 год.

Строительство, по сообщению пресс-службы областной администрации, будет вестись по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшие три года во Владимирской области по ней планируется построить 38 объектов здравоохранения, в том числе поликлиники в Кольчугино, Лакинске, Собинке и Суздале, а также ФАПы и амбулатории. Также по ней в те же три года будет закуплено более 900 единиц медицинского оборудования, 116 единиц транспорта. До конца 2023 года на эти цели наш регион получит из федерального бюджета 3,4 млрд рублей.