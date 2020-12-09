Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Владимирская область занимает 38 место в России по числу индивидуальных инвестиционных счетов

За год число жителей 33 региона, делающих вклады на фондовом рынке, увеличилось вдвое
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий

По данным Московской биржи, жителями Владимирской области за 11 месяцев этого года открыто около 26,5 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Количество таких счетов удвоилось по сравнению с началом года. Владимирская область по количеству открытых ИИС занимает 7 место среди регионов ЦФО и 38 место по России.

Как заявили во владимирском отделении Центробанка РФ, привлекательность таких счетов заключается в том, что помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного по счету (при закрытии счета).

Там же напомнили о рисках этого вида инвестирования. Начинающим инвесторам важно помнить, что вложения на фондовом рынке, в отличие от банковских вкладов, не застрахованы государством.