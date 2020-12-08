Сельхозпредприятие из Юрьев-Польского оштрафовали на 400 тысяч рублей

Прокуратура Юрьев-Польского района во время проверки и выездного осмотра одного из земельных участков выявила, что на земле сельскохозяйственного назначения, расположенном рядом с селом Черкасово муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района, ведутся работы по добыче полезных ископаемых. Собственник участка - АО СП «Нестерово» - мер по предотвращению негативного воздействия на землю не принимало. За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей. Также генеральному директору общества внесено представление, которое пока не рассмотрели.