Во Владимирской области две ночи подряд перекроют трассу М-7

Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, в ночь на 12 декабря на 114 км трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области на сорок минут перекроют движение: с 01:00 до 01:40. Ограничение связано с монтажом модульного надземного пешеходного перехода около поворота на СНТ Богаева Поляна. Водители смогут объехать участок через Покров, Вишневый, Ставрово, Лакинск с выездом на трассу М-7 на 103 км и 156 км. Кроме того, в ночь на 13 декабря на трассе М-7 "Волга" во Владимире временно остановят движение. Трассу перекроют из-за установки рамных П-образных опор для элементов организации дорожного движения. Движение перекроют на 20 минут на двух участках трассы: на 15 километрах у примыкания от улицы Гастелло в 23:00 и 0:30 и на 17 километре в районе поворота на ТЦ «Самохвал» в 1:30 и 2:30.