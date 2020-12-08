В Александровском районе предприятия оштрафовали нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Александровская прокуратура провела выездные проверки лесозаготовительных предприятий ООО «ЛК «Кедр» и ЗАО «Муром». Как оказалось, предприятия не провели весеннюю доочистку на местах заготовок леса, захламив лесные участки порубочными остатками, не сделали минерализованные полосы, а также нарушили противопожарные расстояния при размещении заготовленной древесины. Городским прокурором генеральному директору ЗАО «Муром» и директору ООО «ЛК «Кедр» внесены представления об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности в лесах, которые удовлетворены, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении начальника отдела лесопользования ЗАО «Муром» и начальника лесоучастка ООО «ЛК «Кедр» возбуждено шесть производств по делам об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Виновники заплатили крупный штраф.