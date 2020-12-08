Сироте из Гусь-Хрустального выделили квартиру с плесенью

О нарушение жилищных прав девушки из числа детей-сирот из Владимирской области сообщили в передаче на федеральном канале. По словам девушки, она как сирота получила квартиру от государства и теперь вынуждена бороться с черной плесенью, которая повсюду. Руководителем следственного управления СК России по Владимирской области по данному факту дано поручение о проведении доследственной проверки, в ходе которой следователи изучат и оценят иные освещенные в эфире аспекты, связанные с не предоставлением героине сюжета жилого помещения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.