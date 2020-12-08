Бывшую сельскую чиновницу обвиняют в незаконной рубке леса

Тридцатисемилетняя бывшая глава администрации сельского поселения Кипревское Киржачского района обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. По версии следствия, в мае в связи с ложно понятыми интересами экс-глава под видом выполнения работ по расчистке и планировке территории заключила с индивидуальным предпринимателем договор на безвозмездное выполнение работ по благоустройству земельного участка. Потом чиновница выдала коммерсанту разрешение на вырубку леса на участке, подлежащему благоустройству. В результате незаконно срубили семьдесят деревьев, а общий ущерб составил более 2,3 миллионов рублей. Вину женщина признала полностью и раскаялась. Уголовное дело направлено в суд.