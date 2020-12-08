В Собинке 21-летнему жителю не назначали социальную пенсию по потери кормильца

В Собинке жителю 1999 года рождения была установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца, которая выплачивалась ему до достижения возраста 18 лет. В 2020 году, уже достигнув совершеннолетия, молодой человек обратился в Пенсионный фонд, чтобы еще получить пенсию.

- Он подал заявление о назначении социальной пенсии по случаю потери кормильца в связи с продолжением обучения в образовательном учреждении по очной форме обучения. Однако Пенсионный фонд необоснованно отказал, - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

В результате вмешательства прокуратуры сотрудники Фонда повторно рассмотрели заявление молодого человека и решили назначить пенсию.