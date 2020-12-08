«Гастролер» из Ставрополя воровал в домах владимирцев деньги и украшения

Житель города Ставрополя в конце мая 2018 года приехал во Владимирскую область и совершил серию краж во Владимире, Муроме, Коврове, Камешково и Суздале. Мужчина похищал из квартир многоэтажек преимущественно деньги и украшения. 29 мая 2018 года он в очередной раз пытался незаконно проникнуть в квартиру, увидев, что его заметили полицейские, сбежал. Когда злоумышленника все же нашли, он отрицал свою причастность к кражам. Но Муромский городской суд посчитал его виновным, а поскольку новые преступления он совершал в период условно-досрочного освобождения, то в общей сложности мужчина получил семь с половиной лет, которые ему предстоит провести в колонии особого режима.