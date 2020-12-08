В Собинке обустроят набережную Клязьмы

Сейчас чиновники ищут компанию, которая займется благоустройством набережной в Собинке, который включает вертикальную планировку земельного участка, кронирование деревьев - тополей и кленов, выкорчевывание пней, устройство пешеходных дорожек, покрытых тротуарной плиткой, километровой велосипедной дорожки и устройство освещения аллеи. На все работы подрядчик должен предоставить гарантии, а потратить на это чиновники планируют 4 776 750,19 рублей. Начнутся работы в следующем году, а закончить их должны до 1 августа следующего года. Определить подрядчика чиновники должны в конце декабря.