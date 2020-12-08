Светофор на повороте к поселку РТС подключат до конца недели

На днях возобновится работа пешеходного светофора на повороте с федеральной автомагистрали М-7 к поселку РТС в черте города Владимира.

На прошлой неделе федеральные дорожники заменили светофоры на примыкании к автомагистрали М-7 улицы Белоконской и подъездных путей к поселку РТС. Подрядчики ФКУ «Управление автомобильной магистралью «Москва - Нижний Новгород» выполнили работы оперативно, чтобы не создавать препятствий для движения автомобилей.

По договоренности с администрацией города Владимира, наряду с работами на основном светофорном узле будет также произведена замена светофора на пешеходном переходе, который пересекает автодорогу на повороте к поселку РТС. Пешеходный светофор планируется подключить до конца этой недели.