Владимирские стрелки вернулись с Первенства России с медалями

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С 4 по 6 декабря в городе Дубна состоялось Первенство России по практической стрельбе из пневматического пистолета.

За звание лучших стрелков боролись более 160 спортсменов из разных регионов страны. Владимирскую область на соревнованиях представляла юниорская сборная ССК «Динамо-Владимир».

Первенство России проходило 2 дня, на двух спортивных площадках одновременно. Владимирские спортсмены уверенно справились с 20 сложными упражнениями, продемонстрировав достойные результаты:

В категории «Юноши, 11-15 лет» (индивидуальный зачет, стандартный класс) Савелий Варнавский (г. Петушки) занял 1 место, а Яков Высоцкий (г. Владимир) – 2 место.

В категории «Юноши, 11-20 лет» (общий зачет, стандартный класс) Савелий Варнавский завоевал серебряную медаль, а Яков Высоцкий – бронзовую.

Матвей Лобков (г. Владимир) занял 3 место в категории «Юниоры, 16-20 лет» (индивидуальный зачет, открытый класс).

Яков Высоцкий завоевал золотую медаль в категории «Дуэльная стрельба, стандартный класс».

В командном зачете (юноши, стандартный класс) юниорская сборная Владимирской области в составе: Яков Высоцкий, Савелий Варнавский, Илья Стародубов и Савелий Храпенко – заняла 1 место.