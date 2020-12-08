В Собинке после капитального ремонта открылась детская поликлиника

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После капитального ремонта в поликлинике появились бережливая регистратура, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, инфомат, навигационные таблички и другие атрибуты современной поликлиники. Для мам с маленькими детьми на уличной территории предусмотрены крытые колясочные площадки.

Кроме того, приобретена новая мебель и медицинское оборудование – переносные аппараты для ультразвуковых исследований, дефибриллятор, электрокардиограф и комплект офтальмологического оборудования – бесконтактный офтальмологический тонометр, авторефлектокератометр и щелевая лампа.

Как сообщила главный врач районной больницы Светлана Муравьева, детская поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и обслуживает более 4600 детей.

Изменения коснулись не только интерьеров, но и инженерных коммуникаций: смонтирована система вентиляции, проведен ремонт системы горячего водоснабжения, заменена электропроводка. Также отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа.

До конца года будут отремонтированы детские поликлиники в Селивановской и Меленковской центральных районных больницах.