Владимирцев приглашают на выставку монет с изображением легендарных спортсменов

10 декабря – Всемирный день футбола. Именно к этой дате приурочено открытие выставки Банка России «Монеты славы», посвященной отечественным памятным монетам на тему спорта. Выставка будет располагаться во Владимирской областной научной библиотеке.

На открывшейся выставке посетители смогут увидеть фотографии монет с изображением Льва Яшина - легендарного советского вратаря, обладателя престижную европейской награды "Золотой мяч", Ларисы Латыниной - гимнастки, обладательницы рекордного количества титулов и наград среди спортсменок, Раисы Сметаниной - первой спортсменки, которая завоевала медали на пяти зимних олимпиадах подряд и других выдающихся спортсменов.

- Наша общая задача - сохранять память о славном спортивном прошлом России. Имена и рекорды - от первых побед на первых Олимпиадах и Чемпионатах мира до памятных всем Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Памятные монеты Банка России передают динамику спортивной истории нашей страны, а помещенное на фотопанно увеличенное изображение монеты позволяет разглядеть все тонкости рисунка невооруженным глазом, - отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

Открытие выставки "Монеты славы" состоится в областной научной библиотеке 10 декабря в 13 часов. Ее работа продлится по 10 января. Вход свободный с обязательным соблюдением масочного режима.