У департамента безопасности Владимирской области к арестованному Павлу Панфилову серьезных претензий не было

Одним из самых громких коррупционных скандалов последнего времени стал арест еще одного директора департамента имущественных и земельных отношений в администрации Владимирской области. Павла Панфилова обвинили в получении взятки в особо крупном размере (9 миллионов рублей).

Естественно на брифинге руководителя департамента безопасности администрации Владимирской области Вадима Горожанинова, отвечающего в том числе и за борьбу с коррупцией во власти, спросили про Павла Панфилова. Но тот сказал, что у его департамента серьезных претензий к Панфилову не было.

- Лишь в феврале, когда мы проводили проверку тогдашних конкурсов, у нас были претензии по одному из них. Мы сообщили об этом губернатору, после чего претензии были удовлетворены, - рассказал Вадим Горожанинов. - А так нам добавить нечего к тому, что рассказало следствие. Виновность Панфилова определит суд.

По версии следствия, в ноябре 2019 года Панфилов предложил генеральному директору строительной фирмы за 9 миллионов рублей обеспечить победу предприятию в конкурсе на строительство социального объекта в рамках реализации нацпроекта.