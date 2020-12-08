Житель Петушков украл пятьдесят тысяч рублей, а потом утопил их

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сорокачетырехлетний местный житель в сентябре заметил на одной из улиц Петушков спящего пьяного мужчину. Прохожий вытащил у него из сумки пятьдесят с лишним тысяч рублей и скрылся. Протрезвевший и обнаруживший пропажу обратился в полицию, и оперативники смогли найти злоумышленника. По словам задержанного, часть похищенных денег он потратил на продукты питания и алкоголь, потом отправился на реку, где упал в воду. Сам он выбрался, а куртку, в которой находились оставшиеся похищенные деньги, достать не смог. Сейчас горожанин обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, уголовное дело направлено в суд.