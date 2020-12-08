В детсадах Селивановского района нашли нарушения

Проверка, проведенная прокуратурой Селивановского района, выявила в местных детсадах ряд нарушений: не соблюдались условия отбора и хранения суточных проб, у кухонного инвентаря не было маркировки, а состояние его оставляло желать лучшего, в холодильнике, где должна лежать молочка, обнаружили чернослив и заветренный сыр, а в другом холодильнике вместо мяса лежали дрожжи. Кроме того, моющие и дезинфицирующие средства хранились в свободном для детей доступе. По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, заведующим четырех детсадов внесены представления. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, а нарушения уже устранили.