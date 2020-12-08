Во Владимирской области умерло в три с лишним раза больше людей, чем родилось

По данным департамента юстиции администрации Владимирской области, за ноябрь в регионе умерло 2537 человек, родилось – 798. Сыграть свадьбу в последний осенний месяц решили 438 пары, развелись немногим больше – 451. По сравнению с ноябрем 2019 года смертность заметно выросла – было 1665, а рождение, наоборот, уменьшилось - год назад в ноябре появилось на свет 817 малышей. В октябре этого года рождений было больше – 874, а смертей меньше – 2161. Свадьбы также в октябре играли чаще – 715, а разорвали отношения официально 515 пар. Для сравнения: в октябре 2019 года в регионе зарегистрировано 1841 смерти, 955 малышей родилось.