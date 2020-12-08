Владимирского адвоката будут судить за коммерческий подкуп

Как установило следствие, владимирец, являясь членом квалификационной комиссии Адвокатской палаты Владимирской области, получил безналичным способом от горожанина через посредника незаконное денежное вознаграждение - 100 тысяч рублей. Деньги ему перевели за принятие положительного решения по результатам квалификационного экзамена на получение статуса адвоката. Однако преступная схема не осталось не замеченной, адвокат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 204 УК РФ - коммерческий подкуп. Вину он признал и сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Рассматривать уголовное дело, расследованием которого занимался региональный Следком вместе с УФСБ России по Владимирской области, будет Ленинский районный суд.