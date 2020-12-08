В 2020 году во Владимирской области зафиксировали 50 случаев бешенства среди животных

С начала 2020 года в регионе выявлено 50 случаев бешенства среди диких (лисы) и домашних (кошки, собаки, крупный рогатый скот) животных.

Такие случаи зафиксированы во Владимире, в Киржаче, Камешково, в Селивановском, Собинском, Камешковском, Суздальском и Меленковском районах. Установлено 10 случаев болезни Ньюкасла в Киржачском, Гусь-Хрустальном, Вязниковском и Юрьев-Польском районах.

Стоит отметить, что в регионе в этом году не было случаев бешенства среди енотовидных собак. Возможно, это связано с тем, что их в 33 регионе с каждым годом все меньше.